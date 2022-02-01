За 2021 рік контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила більше 80 ворожих агентів і шпигунів. Операції проводилися в межах протидії гібридній російській агресії.

Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки відкрила понад 130 кримінальних проваджень, які стосувалися державної зради, шпигунства і тероризму. За цей період до різних термінів покарання засудили більше як 60 зловмисників.

Серед викритих шпигунів були представники чотирьох ворожих агентурних мереж. Вони проводили розвідувально-підривну діяльність проти державної безпеки України за завданням кураторів. Їхня діяльність розповсюджувалася у Донецькій, Луганській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській та Одеській областях.

На підготовці та спробах вчинення диверсій для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні затримали 24 агенти російських спецслужб. Двоє із них викрили під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів.

У межах протидії російській агресії викрили більше ніж 50 учасників терористичних угруповань та незаконних збройних формувань ОРДЛО. Бойовики підконтрольні Російській Федерації брали участь в обстрілах позицій Збройних сил України.

Також через порушення норм Віденської конвенції про консульські відносини достроково були припинені повноваження 17 іноземних дипломатів. Ще 16 достроково відкликали та одному скоротили строк акредитації. Двох російських дипломатів-розвідників оголосили персонами нон грата.