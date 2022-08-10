За останній місяць рівень захворюваності на коронавірус в Україні зріс. Лише за минулий тиждень виявили 3 893 нових випадки захворювань, що на 40% більше, ніж тижнем раніше.

Про це йдеться на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров’я України.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, рівень захворюваності на коронавірус значно зростає. За тиждень було госпіталізовано до лікарень 1 763 пацієнтів, одужали – 1 682 людини.

Серед ліжок, виділених для лікування пацієнтів із коронавірусом, зайняті зараз – 4,5%. Натомість є й летальні випадки внаслідок коронавірусної хвороби. За минулий тиждень від ускладнень коронавірусу померло 16 людей, тижнем раніше – 14 осіб.

“Тривалий час ми спостерігаємо низький рівень діагностики. Тобто людина звертається до лікаря лише тоді, коли вже потребує шпиталізації. Більше випадків захворювання фіксуємо там, де умовно безпечніше, оскільки там пацієнти частіше звертаються до лікарів за наявності симптомів гострої респіраторної вірусної хвороби”, – розповів Віктор Ляшко.

Також у Міністерстві охорони здоров’я дали декілька порад щодо того, що робити у разі виникнення симптомів вірусного захворювання. Спершу необхідно зробити тест на COVID-19, якщо це дозволяють безпекові умови у зв’язку з воєнним станом, отримати направлення на безоплатне ПЛР-тестування або зробити експрес-тест.

Допоки не надійшли результати тестування, необхідно обмежити фізичні контакти з іншими людьми.

Також у МОЗ порадили не відкладати отримання щеплення від коронавірусу: як базового курсу, так і бустерної дози, адже зараз важливо захистити себе перед початком епідемічного сезону, коли традиційно зростає кількість вірусних захворювань.