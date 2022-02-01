Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо скасування призову на строкову службу з 1 січня 2024 року. Він доручив Кабінету міністрів підготуватися до цього.

Про це свідчить указ в Офісі Президента.

Згідно з документом, в Україні створять модель інтенсивної системи військового вишколу. Очікується, що це стане альтернативою призову на строкову службу. Також указ Володимира Зеленського передбачає розроблення концепції поступового переходу до формування Збройних сил на професійній основі. Займатися цим доручили Міністерству оборони.

Наразі до ЗСУ призивають чоловіків від 18 років до 27 років. Для цього медкомісія визнає їх придатними до військової служби, якщо ті не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії, наприклад як, здобуття освіти.

Міністр оборони Андрій Загороднюк, який перебував на посаді до березня 2020 року, заявляв про бажання відмовитися від призову. У липні 2021 року тодішній глава “Слуги Народу” Олександр Корнієнко зазначив, що закон про територіальну оборону є частиною плану зі скасування в Україні обов’язкового військового призову.

Зазначимо, що указ Зеленського передбачає зміцнення обороноздатності країни та збільшення чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб протягом трьох років. Контрактна форма служби для військовослужбовців має стати тривалішою. Також військовим мають збільшити заробітну плату та створити для солдатів, ветеранів та членів їхніх сімей концепцію житлового забезпечення.