Про це повідомляє пресслужба Київстар.
Вже 7 березня запускається національний роумінг між операторами в тестовому режимі. Тобто, при зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе вручну підключати зв’язок іншого оператора.
Задля надійного функціонування мережі, оператори поступово надаватимуть можливість користуватися цією послугою всім абонентам. Спочатку він буде доступний для абонентів контрактної форми обслуговування в зоні активних бойових дій: у Харківській, Херсонській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Кіровоградській, Миколаївській областях. Далі – у Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях, а згодом – і по всій території України.
Зазначається, що вже найближчим часом національний роумінг запрацює для абонентів передплати.
Під’єднатися до іншого оператора можна лише вручну:
- Відключити автовибір мережі (Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор; iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі);
- Знайти та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR, life:) чи LIFECELL;
- Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;
- Перевірити роботу дзвінків та SMS.
Наразі національний роумінг доступний для голосових дзвінків та SMS-повідомлень по Україні у всіх мобільних операторів.
“Звертаємо увагу на те, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі операторів. Відтак це може впливати на якість роботи деяких послуг. Просимо вибачення за можливі незручності”, – наголошують у повідомленні.
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