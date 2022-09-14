В "Укренерго" вже прорахували різні сценарії проходження опалювального сезону і готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Україна не тільки має достатньо внутрішніх резервів генерації та палива для неї, але й завдяки синхронізації з системою континентальної Європи, у разі потреби, може звернутися по допомогу до європейських партнерів.

Про це заявив голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, повідомляє пресслужба оператора.

Він наголосив, що забезпечити українців електроенергією під час осінньо-зимового періоду можливо навіть якщо через дії країни-агресора будуть втрати блоків електростанцій. Кудрицький пояснив, що це складне завдання, але досяжне.

“Уявіть, що було б, якби ми досі були з’єднані з енергомережею Росії та Білорусі. Наскільки великий крок був зроблений Україною для того, щоб у складний час активного вторгнення посилити нашу енергетичну безпеку. Безумовно, цей фактор є одним із ключових, який визначає стійкість нашої енергосистеми”, – зазначив він.

Наразі обсяги вугілля, накопичені в стратегічному резерві, перевищують обсяги палива, які були накопичені станом на цю дату рік тому. Також “Укренерго” через механізм оплати допоміжних послуг забезпечує фінансову підтримку роботи генерації, яка використовує природний газ для виробітку електроенергії.

Кудрицький нагадав, що посеред минулого опалювального сезону сталося вторгнення, проте вдалось вистояти системі. За його словами, все, що зараз потрібно – це “підготовка і самопожертва така, яку проявили двоє працівників, котрі загинули у неділю під час ракетного обстрілу”.