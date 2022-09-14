Про це заявив голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, повідомляє пресслужба оператора.
Він наголосив, що забезпечити українців електроенергією під час осінньо-зимового періоду можливо навіть якщо через дії країни-агресора будуть втрати блоків електростанцій. Кудрицький пояснив, що це складне завдання, але досяжне.
“Уявіть, що було б, якби ми досі були з’єднані з енергомережею Росії та Білорусі. Наскільки великий крок був зроблений Україною для того, щоб у складний час активного вторгнення посилити нашу енергетичну безпеку. Безумовно, цей фактор є одним із ключових, який визначає стійкість нашої енергосистеми”, – зазначив він.
Наразі обсяги вугілля, накопичені в стратегічному резерві, перевищують обсяги палива, які були накопичені станом на цю дату рік тому. Також “Укренерго” через механізм оплати допоміжних послуг забезпечує фінансову підтримку роботи генерації, яка використовує природний газ для виробітку електроенергії.
Кудрицький нагадав, що посеред минулого опалювального сезону сталося вторгнення, проте вдалось вистояти системі. За його словами, все, що зараз потрібно – це “підготовка і самопожертва така, яку проявили двоє працівників, котрі загинули у неділю під час ракетного обстрілу”.
- НЕК “Укренерго” за дорученням уряду фінансуватиме створення стратегічного запасу вугілля в Україні. Відтак компанія виділить 2,5 млрд грн для закупівлі вугілля.
- 30 червня, через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався експорт української електроенергії до ЄС.
- З 7 липня Україна розпочала експорт електроенергії до Словаччини. Початковий обсяг становив 50 МВт.
- 26 липня Кабінет міністрів ухвалив звернення до уряду США щодо надання Україні “газового ленд-лізу” з метою стабільного проходження опалювального сезону.