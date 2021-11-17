Про це повідомляє пресслужба СБУ.
“У результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено”, – зазначили у відомстві.
За інформацією СБУ, лідеру “антивакцинаторів” та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.
У відомстві також заявили про неспростовні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності. Так, зловмисники використовуючи листування знаходили зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах.
Злочинці мали намір створити на території України власні територіальні громади із “власною міліцією” та “економікою”. В ході обшуків було вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили хакерський підрозділ ФСБ в Криму. Зловмисники здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи.
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