В Україні припинили діяльність антиукраїнської мережі, яка з допомогою “антивакцинаторських” гасел закликала до насильницької зміни конституційного ладу в країні. За попередньою інформацією, дії мережі координували російські куратори.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“У результаті синхронних спецоперацій СБУ одразу в декількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено”, – зазначили у відомстві.

За інформацією СБУ, лідеру “антивакцинаторів” та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.

У відомстві також заявили про неспростовні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності. Так, зловмисники використовуючи листування знаходили зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах.

Злочинці мали намір створити на території України власні територіальні громади із “власною міліцією” та “економікою”. В ході обшуків було вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили хакерський підрозділ ФСБ в Криму. Зловмисники здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи.