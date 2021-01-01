Відсьогодні в Україні запроваджено адміністративну відповідальності за продаж громадянам, що не досягли 18-річного віку, електронних сигарет.

Про це повідомляють #Букви.

У п’ятницю, 1 січня, набув чинності “Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах”. Його було ухвалено парламентом 2 грудня 2020 року.

Відповідно до закону, відсьогодні забороняється продаж електронних сигарет і рідин, які в них використовують, а також пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, особам у віці до 18 років. Ті самі правила діють і щодо традиційних тютюнових виборів.

За такі дії тепер передбачена адміністративна відповідальність. Продаж вказаних виробів неповнолітнім карається штрафом в розмірі 400-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800 — 13 600 грн).

Раніше за продаж неповнолітнім пива, алкоголю та слабоалкогольних напоїв та тютюну було передбачено значно менші штрафи (1700-6800 грн), а про електронні сигарети не йшлося взагалі.

Крім штрафу за торгівлю цими товарами з рук можуть також конфіскувати предмети торгівлі й виторг. Тим, кого притягають до відповідальності за це вдруге за рік, погрожує штраф 800-1400 мінімумів доходів громадян (13 600 – 23 800 грн) з конфіскацією предмету торгівлі.