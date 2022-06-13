Львівський Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив партію "Соціалісти". Раніше її визнали проросійською Рада національної безпеки та оборони і Мін’юст.

Про це повідомив рух “ЧЕСНО”.

Майно партії та її осередків передадуть державі. Рішення можливо буде оскаржити у Верховному Суді. Під час відкритого засідання не було представника партії, а відозву на позов вони не подали.

“На Суді СБУ озвучила кілька тез щодо партії, які звучать, як серйозні звинувачення, варті не тільки заборони партії, але й кримінальних проваджень щодо її представників. Утім, докази на підтвердження цих тез в рамках судового засідання так і не було озвучено й розглянуто. Можливо, такі докази є у матеріалах справи, але нам про це достеменно невідомо”, – зазначив провідний аналітик з партійних фінансів Ігор Фещенко.

Партія “Соціалісти” була заснована у 2014 році. Тоді її представили під назвою “Робітників, селян, інтелігенції України”, а актуальну назву вона отримала у лютому 2015 року. Представники “Соціалістів” робили акцент на “проєвропейськості”, а також критикували владу. Зокрема чинного президента Володимира Зеленського і п’ятого — Петра Порошенка.

Стосовно РФ партія висловлювалася неоднозначно. У липневому інтерв’ю від 2015 року Леонід Кожара критикував українську владу за невиконання Мінських угод. Зокрема він казав про ізоляцію Донбасу та небажання проводити прямі перемовини з “адміністративною владою” на Донбасі, тобто терористами. Про відповідальність Росії за війну він не згадував, але додавав, що роль країни-агресора висока, бо події відбуваються “безпосередньо біля кордонів РФ”.

У суді мають розглянути ще заборону партії “Справедливості та розвитку”.