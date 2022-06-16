Про це повідомив Рух “Чесно“.

Це вже дев’ята партія, котру заборонили на теренах України в судовому порядку. Її діяльність заборонили з другої спроби, яка виявилася вдалою.

Служба безпеки України торік вимагала застосувати саме таке рішення щодо “Партії Шарія” в Окружному адміністративному суді міста Києва. Згідно з чинним рішенням майно політсили передадуть на користь держави. Як і в інших випадках, рішення ще можна оскаржити у Верховному Суді.

Також сьогодні заборонили партію “Ліва опозиція”. Її заснували після ліквідації Комуністичної партії України у 2015 році. Розгляд питання щодо заборони партії “Опозиційна платформа — За життя” суд переніс на 20 червня.

Проросійського блогера Анатолія Шарія затримали 5 травня в Іспанії. В Україні його звинувачують у державній зраді, а також порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Пізніше суд його випустив, але під підписку про невиїзд до тих пір, поки Україна не попросить про його екстрадицію.