У 2021 році в Україні заборонили трансляцію і розповсюдження російського серіалу "Не родись вродливою" та ще низки кіноробіт.

Відповідні дані оприлюднені на сайті Державного агентства України з питань кіно.

Йдеться про “Список фільмів, заборонених у 2021 році для демонстрування і розповсюдження для кіно-телепоказу, публічного комерційного відео, домашнього відео на території України”.

Так, цього року було скасовано державну реєстрацію та визнано недійсними державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування наступних фільмів і телесеріалів:

• “Шукайте маму” (Росія, 2012 рік);

• “Не плач за мною, Аргентино!” (Росія, 2012-2013 роки);

• “Алі-Баба та сорок розбійників” (Україна, 2005 рік);

• “Не родись вродливою” (Росія, 2005-2006 роки);

• “Однокласниці (Право на щастя)” (Росія, 2007 рік);

• “Офіцерські дружини” (Україна, 2015 рік);

• “Щасливої дороги!” (Росія, 2008 рік).

Зазначається, що вказані фільми та серіали заборонені через участь у них акторів, які внесені до Переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України: актриси Юлії Глєбової, співака Дениса Клявера, акторів Костянтина Кабанова і Романа Курцина.

ДОВІДКА. “Не родись вродливою” – це російський комедійно-мелодраматичний серіал виробництва кінокомпанії “Амедіа”, показ якого відбувся з вересня 2005 року по липень 2006 року на телеканалі СТС. Є адаптацією колумбійської теленовели “Yo soy Betty, la fea”.

Серіал транслювався і в Україні. Головною героїнею є дівчина Катя Пушкарьова (роль якої виконала Неллі Уварова). Пушкарьова – розумна й освічена, проте не надто приваблива. Ця обставина заважає їй знайти хорошу роботу. Дівчині все ж вдається влаштуватися секретарем у фірму з виробництва модного одягу “Zimaletto”. Там між нею та її начальником Андрієм Ждановим виникають романтичні почуття.