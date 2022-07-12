Про це повідомив суд в Facebook. Зазначено, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України.

“12 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №640/9489/19 про заборону Робітничої партії України”, – йдеться в повідомленні. У власність держави передадуть все майно, грошові кошти та інші активи партії. Це стосується всіх обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень. Рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.

Рух “Чесно” зазначив, що це вже 16-та політична сила, заборонена від початку російського вторгнення. Засновником та керівником партії був Олександр Бондарчук. У 2015 році проти нього порушили кримінальну справу через підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, утім рішення так і не винесли.

Видання додало, що Бондарчук скаржився на бюрократичні перепони. Мін’юст декілька разів повертав зміни на доопрацювання, які він намагався внести до програми. Через це керівництво партії “плюнуло на цю справу”.

Партія жодного разу не брала участі у президентських, парламентських і місцевих виборах. Це може свідчити про те, що політсила виконувала суто технічну роль.