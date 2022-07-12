Про це повідомив суд в Facebook.
Зазначено, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України.
“12 липня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №640/9489/19 про заборону Робітничої партії України”, – йдеться в повідомленні.
У власність держави передадуть все майно, грошові кошти та інші активи партії. Це стосується всіх обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень. Рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.
Рух “Чесно” зазначив, що це вже 16-та політична сила, заборонена від початку російського вторгнення. Засновником та керівником партії був Олександр Бондарчук. У 2015 році проти нього порушили кримінальну справу через підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, утім рішення так і не винесли.
Видання додало, що Бондарчук скаржився на бюрократичні перепони. Мін’юст декілька разів повертав зміни на доопрацювання, які він намагався внести до програми. Через це керівництво партії “плюнуло на цю справу”.
- Нагадаємо, восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив політичну партію “Опозиційна платформа — За життя”. Суд задовільнив позов Міністерства юстиції.
- В Україні заборонили “Партію Шарія”. Рішення ухвалив Восьмий апеляційний суд Львова.
- Восьмий Апеляційний суд міста Львова заборонив Соціалістичну партію України (СПУ).
- Восьмий апеляційний суд Львова заборонив партію “Наші”. Її очолював колишній народний депутат Євген Мураєв.
- Львівський Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив партію “Соціалісти”.
- Віднині в Україні офіційно заборонено політичну партію “Опозиційний блок”.