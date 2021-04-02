Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він нагадав, що Україна надсилає за кордон зразки для перевірки на мутації коронавірусу.

Під час останніх досліджень на додачу до “британського”, який зафіксували в Україні раніше, було виявлено також “південноафриканський” штам коронавірусу.

“У нас зараз в Україні панує “британський” штам вірусу. Він зафіксований на всій території України. Також під час останніх досліджень, які проводилися за кордоном, ми відправляємо відповідні зразки, було виявлено на території України і “південноафриканський” штам”, – наголосив Степанов.

“Відмінність цього штаму в тому, що він більш агресивний. Зменшений до 1-3 днів інкубаційний період. Він більш заразний, ним інфікується утричі більше людей, аніж попередніми штамами цього вірусу, він вражає більш молоде населення”, – уточнив міністр.

У зв’язку з цим він закликав українців дотримуватися маскового режиму, уникати масового скупчення людей, обробляти руки антисептиком.

Степанов також розповів, що завдяки дотриманню суворого карантину в західних регіонах України вже вдалося стабілізувати ситуацію з коронавірусом.

“В областях, які першими потрапили до “червоного” рівня епіднебезпеки, це Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області, ситуація стабілізувалася, зменшується кількість госпіталізованих людей, як наслідок вивільняються ліжка. На сьогодні показники заповнюваності ліжок з киснем менше або близько 50%. Але ситуація з кожним днем покращується”, – заявив Степанов.

(На відео – з 3:15)

Напередодні очільник МОЗ в ефірі телеканалу “Україна 24” повідомив, що “південноафриканський” штам коронавірусу виявлений у двох областях України. Проте Степанов не уточнив, у яких саме.

“Британський” штам, який є зараз в Україні, розповсюджений по всій території країни. Ми пізно ввечері вчора отримали дані з Лондона, куди відправляли зразки – по всіх областях зафіксований цей штам. Більш того, у нас у двох областях зафіксований “південноафриканський” штам. Ці два штами є агресивнішими, вони змінюють клінічну картину. Лікарям зараз важко, тому що досить велика кількість важких хворих”, — сказав він.