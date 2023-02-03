Відповідні дані опубліковані у моніторингу ІМІ “Барометр свободи слова”.
У січні Інститутом масової інформації зафіксовано 10 злочинів проти свободи слова в Україні. Зазначається, що 9 них дев’ять вчинила Росія.
Серед злочинів росіян — викрадення, обстріли та поранення журналістів, кіберзлочини. Також вимкнення українського мовлення, закриття медіа на тлі повномасштабної російсько-української війни.
Крім того, ІМІ зафіксував один випадок порушення свободи слова, за які відповідальні громадяни України.
Йдеться про інтернет-тиск. Невідомі створили у Facebook сторінку, де публікували звинувачення на адресу інтернет-видання “Четверта влада”. ЗМІ вважає це “маніпуляціями, брехнею і плітками на тему публічних звітів редакції, а також помстою одного з колишніх міських голів”.
Зокрема, головний редактор “Четвертої влади” Володимир Торбіч заявив, що міський голова одного колишнього райцентру на Рівненщині образився на журналістів видання й тому вирішив організувати “чорний піар”.
- Виконавчий комітет Міжнародної федерації журналістів (МФЖ) ініціював виключення російських журналістів зі свого складу.
- Пресофіцерку Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Іванну Плантовську, яка демонструвала у соцмережах свій відпочинок за кордоном, перевели у житомирський загін на посаду не пов’язану із комунікацією.
- У 2022 році в Латинській Америці та Карибському басейні було вбито більше журналістів, ніж у будь-якій іншій частині світу, включаючи зону бойових дій в Україні.