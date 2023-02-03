Протягом січня 2023 року в Україні зафіксували 10 злочинів проти свободи слова. За більшість з них винні росіяни.

Відповідні дані опубліковані у моніторингу ІМІ “Барометр свободи слова”.

У січні Інститутом масової інформації зафіксовано 10 злочинів проти свободи слова в Україні. Зазначається, що 9 них дев’ять вчинила Росія.

Серед злочинів росіян — викрадення, обстріли та поранення журналістів, кіберзлочини. Також вимкнення українського мовлення, закриття медіа на тлі повномасштабної російсько-української війни.

Крім того, ІМІ зафіксував один випадок порушення свободи слова, за які відповідальні громадяни України.

Йдеться про інтернет-тиск. Невідомі створили у Facebook сторінку, де публікували звинувачення на адресу інтернет-видання “Четверта влада”. ЗМІ вважає це “маніпуляціями, брехнею і плітками на тему публічних звітів редакції, а також помстою одного з колишніх міських голів”.

Зокрема, головний редактор “Четвертої влади” Володимир Торбіч заявив, що міський голова одного колишнього райцентру на Рівненщині образився на журналістів видання й тому вирішив організувати “чорний піар”.