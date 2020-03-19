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В Україні зафіксовано 2 нові випадки коронавірусу, – МОЗ

Сьогодні, 19 березня, в Україні зафіксовали 2 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Загальна кількість хворих в країні зросла до 18.

Четвер, 19 березня 2020, 16:38

Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я України “Коронавірус_Інфо”.

“Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один – у Житомирі“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.

Загалом в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них – летальні.

Нагадаємо, що станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно було підтверджено 16 випадків зараження, з них 2 летальних.

  • В Україні з 12 березня і до 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу.
  • Звичайні хірургічні маски (блакитного кольору, що продаються в аптеці) не захищають від вірусів або бактерій. Про це #Буквам розповів Ілля Бурлаченко, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.
Теги: Житомирська область, Київ, пацієнти, коронавірус, українці, хворі, Житомир, карантин, МОЗ

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