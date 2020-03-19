В Україні зафіксовано 2 нові випадки коронавірусу, – МОЗ

Про це повідомили в Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я України “Коронавірус_Інфо”.
“Сьогодні, 19 березня, лабораторно підтверджено 2 нові випадки інфікування COVID-19: один випадок у м. Києві, ще один – у Житомирі“, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування.
Загалом в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом COVID-19, два з них – летальні.
Нагадаємо, що станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно було підтверджено 16 випадків зараження, з них 2 летальних.
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- Звичайні хірургічні маски (блакитного кольору, що продаються в аптеці) не захищають від вірусів або бактерій. Про це #Буквам розповів Ілля Бурлаченко, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.