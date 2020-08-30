За минулу добу в Україні зафіксовано 2096 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться у повідомлені МОЗ України.

30 серпня в Україні 119 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2527 летальних, 56 734 пацієнти одужали. Загалом проведено 1 536 171 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 596 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 3948 випадків;

Волинська область — 5417 випадків;

Дніпропетровська область — 2306 випадків;

Донецька область — 1416 випадків;

Житомирська область — 3213 випадків;

Закарпатська область — 7456 випадків;

Запорізька область — 1558 випадків;

Івано-Франківська область — 9014 випадків;

Кіровоградська область — 810 випадків;

Київ — 13 093 випадки;

Київська область — 5580 випадків;

Львівська область — 14 356 випадків;

Луганська область — 312 випадків;

Миколаївська область — 1169 випадків;

Одеська область — 7094 випадки;

Полтавська область — 770 випадків;

Рівненська область — 9098 випадків;

Сумська область — 1456 випадків;

Тернопільська область — 5865 випадків;

Харківська область — 8889 випадків;

Херсонська область — 392 випадки;

Хмельницька область — 2402 випадки;

Чернівецька область — 10 145 випадків;

Черкаська область — 1538 випадків;

Чернігівська область — 1777 випадків.