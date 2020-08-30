Про це йдеться у повідомлені МОЗ України.

30 серпня в Україні 119 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2527 летальних, 56 734 пацієнти одужали. Загалом проведено 1 536 171 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 596 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3948 випадків;
  • Волинська область — 5417 випадків;
  • Дніпропетровська область — 2306 випадків;
  • Донецька область — 1416 випадків;
  • Житомирська область — 3213 випадків;
  • Закарпатська область — 7456 випадків;
  • Запорізька область — 1558 випадків;
  • Івано-Франківська область — 9014 випадків;
  • Кіровоградська область — 810 випадків;
  • Київ — 13 093 випадки;
  • Київська область — 5580 випадків;
  • Львівська область — 14 356 випадків;
  • Луганська область — 312 випадків;
  • Миколаївська область — 1169 випадків;
  • Одеська область — 7094 випадки;
  • Полтавська область — 770 випадків;
  • Рівненська область — 9098 випадків;
  • Сумська область — 1456 випадків;
  • Тернопільська область — 5865 випадків;
  • Харківська область — 8889 випадків;
  • Херсонська область — 392 випадки;
  • Хмельницька область — 2402 випадки;
  • Чернівецька область — 10 145 випадків;
  • Черкаська область — 1538 випадків;
  • Чернігівська область — 1777 випадків.