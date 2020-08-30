Про це йдеться у повідомлені МОЗ України.
30 серпня в Україні 119 074 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2527 летальних, 56 734 пацієнти одужали. Загалом проведено 1 536 171 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужали 596 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3948 випадків;
- Волинська область — 5417 випадків;
- Дніпропетровська область — 2306 випадків;
- Донецька область — 1416 випадків;
- Житомирська область — 3213 випадків;
- Закарпатська область — 7456 випадків;
- Запорізька область — 1558 випадків;
- Івано-Франківська область — 9014 випадків;
- Кіровоградська область — 810 випадків;
- Київ — 13 093 випадки;
- Київська область — 5580 випадків;
- Львівська область — 14 356 випадків;
- Луганська область — 312 випадків;
- Миколаївська область — 1169 випадків;
- Одеська область — 7094 випадки;
- Полтавська область — 770 випадків;
- Рівненська область — 9098 випадків;
- Сумська область — 1456 випадків;
- Тернопільська область — 5865 випадків;
- Харківська область — 8889 випадків;
- Херсонська область — 392 випадки;
- Хмельницька область — 2402 випадки;
- Чернівецька область — 10 145 випадків;
- Черкаська область — 1538 випадків;
- Чернігівська область — 1777 випадків.
- Народний депутат від партії “Слуга народу” Степан Чернявський заразився коронавірусом COVID-19.
- 20% українців, у яких діагностували зараження коронавірусом, потребують ушпиталення.