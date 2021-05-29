Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Зазначається, що серед хворих 144 дитини та 55 медпрацівників.
За минулу добу:
- госпіталізовано – 1 309 осіб;
- летальних випадків – 156;
- одужало – 10 199 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 57 384 (зокрема методом ПЛР – 25 401, методом ІФА – 10 963);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 020.
У МОЗ нагадали, що за весь час пандемії в Україні захворіло 2 199 769 осіб. З них 2 030 415 осіб одужали, 50 388 – померло.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.
Ситуація у регіонах:
- м. Київ – 377 випадків;
- Вінницька область – 58 випадків;
- Волинська область – 87 випадків;
- Дніпропетровська область – 261 випадок;
- Донецька область – 120 випадків;
- Житомирська область – 77 випадків;
- Закарпатська область – 62 випадки;
- Запорізька область – 170 випадків;
- Івано-Франківська область – 65 випадків;
- Київська область – 197 випадків;
- Кіровоградська область – 31 випадок;
- Луганська область – 31 випадок;
- Львівська область – 231 випадок;
- Миколаївська область – 141 випадок;
- Одеська область – 167 випадків;
- Полтавська область – 106 випадків;
- Рівненська область – 156 випадків;
- Сумська область – 106 випадків;
- Тернопільська область – 57 випадків;
- Харківська область – 169 випадків;
- Херсонська область – 77 випадків;
- Хмельницька область – 76 випадків;
- Черкаська область – 129 випадків;
- Чернівецька область – 62 випадки;
- Чернігівська область – 83 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Крім того, за минулу добу вакцинували 16 815 людей. Одну дозу отримали 9 785 людей, повністю імунізовані – 7 030 людей.
Протягом доби працювали:
- 273 мобільних бригад,
- 354 пунктів щеплення.
Станом на 29 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 599 777 людей.
У МОЗ додали, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 008 859 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 008 857 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже в два рази від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).