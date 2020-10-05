Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Станом на 5 жовтня в Україні зафіксовано 230 236 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 4 430 летальних, 101 252 пацієнти одужали.

Загалом проведено 2 397 905 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 1 145 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 6 822 випадки;
  • Волинська область — 8734 випадки;
  • Дніпропетровська область — 7 137 випадків;
  • Донецька область — 4 413 випадків;
  • Житомирська область — 6 934 випадки;
  • Закарпатська область — 10 219 випадків;
  • Запорізька область — 4 630 випадків;
  • Івано-Франківська область — 14 345 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 184 випадки;
  • м. Київ — 24 736 випадків;
  • Київська область — 9 918 випадків;
  • Львівська область — 21 294 випадки;
  • Луганська область — 1 294 випадки;
  • Миколаївська область — 3 819 випадків;
  • Одеська область — 14 729 випадків;
  • Полтавська область — 2 965 випадків;
  • Рівненська область — 13 248 випадків;
  • Сумська область — 5 453 випадки;
  • Тернопільська область — 14 421 випадок;
  • Харківська область — 20 964 випадки;
  • Херсонська область — 1 496 випадків;
  • Хмельницька область — 6 968 випадків;
  • Чернівецька область — 15 286 випадків;
  • Черкаська область — 4 550 випадків;
  • Чернігівська область — 4 677 випадків.