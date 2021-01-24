За минулу добу, 23 січня, в Україні виявили 3915 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19; 83 особи померли.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

ушпиталено – 2 079 осіб;

летальних випадків – 83;

одужало – 5 407 осіб;

здійснено тестувань за добу – 23 081 (зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 191 812 особи, одужало – 947 514. Хвороба забрала життя 21 861 українця.

Кількість захворювань в регіонах за добу: м. Київ – 240 випадків;

Вінницька область – 122 випадки;

Волинська область – 73 випадки;

Дніпропетровська область – 236 випадків;

Донецька область – 110 випадків;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 188 випадків;

Запорізька область – 198 випадків;

Івано-Франківська область – 292 випадки;

Київська область – 242 випадки;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 79 випадків;

Львівська область – 320 випадків;

Миколаївська область – 199 випадків;

Одеська область – 89 випадків;

Полтавська область – 141 випадок;

Рівненська область – 96 випадків;

Сумська область – 118 випадків;

Тернопільська область – 119 випадків;

Харківська область – 118 випадків;

Херсонська область – 104 випадки;

Хмельницька область – 203 випадки;

Черкаська область – 78 випадків;

Чернівецька область – 186 випадків;

Чернігівська область – 157 випадків.