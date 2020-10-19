Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Станом на 19 жовтня в Україні 303 638 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 673 летальних, 126 489 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 766 нових випадків. Загалом проведено 2 815 833 тестування методом ПЛР. За добу одужали 1 112 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 8 418 випадків;
  • Волинська область — 10 986 випадків;
  • Дніпропетровська область — 11 108 випадків;
  • Донецька область — 7 133 випадки;
  • Житомирська область — 10 095 випадків;
  • Закарпатська область — 11 825 випадків;
  • Запорізька область — 6 483 випадки;
  • Івано-Франківська область — 16 766 випадків;
  • Кіровоградська область — 1 591 випадок;
  • м. Київ — 30 848 випадків;
  • Київська область — 12 924 випадки;
  • Львівська область — 25 103 випадки;
  • Луганська область — 2 467 випадків;
  • Миколаївська область — 5 865 випадків;
  • Одеська область — 19 079 випадків;
  • Полтавська область — 6 051 випадок;
  • Рівненська область — 16 034 випадки;
  • Сумська область — 9 104 випадки;
  • Тернопільська область — 17 503 випадки;
  • Харківська область — 29 113 випадків;
  • Херсонська область — 2 570 випадків;
  • Хмельницька область — 11 035 випадків;
  • Чернівецька область — 17 866 випадків;
  • Черкаська область — 6 892 випадки;
  • Чернігівська область — 6 779 випадків.