В Україні за минулу добу зафіксовано 4766 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Станом на 19 жовтня в Україні 303 638 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, із них 5 673 летальних, 126 489 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 4 766 нових випадків. Загалом проведено 2 815 833 тестування методом ПЛР. За добу одужали 1 112 пацієнтів.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: