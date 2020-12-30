Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.
Секвенування потрібне, щоб виявити, які штами та субтипи циркулюють на тій чи іншій географічній території, яким чином вірус розповсюджується, чи відбулися мутації в геномі вірусу, та визначити шляхи імпорту збудника — з якої країни він походить.
Дані про циркуляцію штамів коронавірусу у світі може переглянути абсолютно кожен у відкритих базах даних, зокрема GISAID (глобальна наукова ініціатива, яка забезпечує відкритий доступ до геномних даних вірусів грипу і SARS-CoV-2).
Станом на 30 грудня на території України зафіксовано зразки вірусу, який входить до глобальної генетичної лінії В, що походить з китайського Уханю.
Фахівці Центру громадського здоров’я мають результати дослідження 50 зразків референс-лабораторії, яка функціонує на базі Public Health England Colindale у Лондоні. Вони відібрані в українців з 9 регіонів, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей та міста Київ.
Визначено, що в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу:
- В1 – віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Італії;
- В1.1 – віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC);
- В1.1.1 – циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і Великої Британії;
- В1.5 – віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Іспанії;
- В2 – віруси цієї групи циркулюють у понад 57 країнах світу на 6 континентах.
Важливо, що наразі в Україні не виявлено нового агресивного штаму коронавірусу, який зафіксували у Великобританії. Через збільшення хворих і швидшу мутацію вірусу із січня 2021 року референс-лабораторія ЦГЗ щомісяця надсилатиме репрезентативну вибірку зразків матеріалів з метою їх подальшого дослідження.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Новий штам коронавірусу COVID-19 спричинив несамовиту паніку серед жителів самої Великої Британії. Люди масово кинулися до продуктових магазинів та спустошили полиці.
- Міністерство охорони здоров’я України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Великої Британії і ряду інших країн, де виявили новий штам коронавірусу COVID-19.
- Уряд України поки не планує вводити заборону на в’їзд до нашої країни з Великої Британії через новий штам COVID-19. Але для мандрівників діятиме низка обмежень.
- Після швидкого поширення нового штаму COVID-19 у Великій Британії, Європейська комісія вирішила обмежити в’їзд громадян з цієї країни.