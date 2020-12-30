Мутації коронавірусу в Україні фіксують за допомогою генетичного аналізу коронавірусу - секвенування геному. Однак ці дані неможливо отримати в будь-якій лабораторії.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Секвенування потрібне, щоб виявити, які штами та субтипи циркулюють на тій чи іншій географічній території, яким чином вірус розповсюджується, чи відбулися мутації в геномі вірусу, та визначити шляхи імпорту збудника — з якої країни він походить.

Дані про циркуляцію штамів коронавірусу у світі може переглянути абсолютно кожен у відкритих базах даних, зокрема GISAID (глобальна наукова ініціатива, яка забезпечує відкритий доступ до геномних даних вірусів грипу і SARS-CoV-2).

Станом на 30 грудня на території України зафіксовано зразки вірусу, який входить до глобальної генетичної лінії В, що походить з китайського Уханю.

Фахівці Центру громадського здоров’я мають результати дослідження 50 зразків референс-лабораторії, яка функціонує на базі Public Health England Colindale у Лондоні. Вони відібрані в українців з 9 регіонів, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей та міста Київ.

Визначено, що в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу:

В1 – віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Італії;

В1.1 – віруси генетичної лінії В1, які відрізняються трьома нуклеотидними замінами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC);

В1.1.1 – циркуляцію цих вірусів виявлено одночасно на території країн ЄС і Великої Британії;

В1.5 – віруси цієї групи належать до найчисельнішої групи вірусів, які циркулюють на території Європи та походять з Іспанії;

В2 – віруси цієї групи циркулюють у понад 57 країнах світу на 6 континентах.

Важливо, що наразі в Україні не виявлено нового агресивного штаму коронавірусу, який зафіксували у Великобританії. Через збільшення хворих і швидшу мутацію вірусу із січня 2021 року референс-лабораторія ЦГЗ щомісяця надсилатиме репрезентативну вибірку зразків матеріалів з метою їх подальшого дослідження.