​​За минулу добу, 8 листопада, в Україні зафіксовано 8 687 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19: з них дітей – 350, медпрацівників – 321.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

За останню добу госпіталізовано – 1 100 осіб; летальних випадків – 115; одужало – 2 277 осіб; здійснено тестувань за добу – 41 114 (в т.ч. методом ПЛР – 34 393, методом ІФА — 6 721).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 469 018 осіб;

одужало – 209 143 особи;

летальних випадків – 8 565;

проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.

Кількість захворювань в регіонах :