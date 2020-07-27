Станом на ранок 27 липня в Україні 65 656 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 616 летальних, 36 122 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 807 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 315 пацієнтів.

Крім того, за попередню добу від ускладнень після COVID-19 померло 11 осіб.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2589 випадків;

Волинська область — 3616 випадків;

Дніпропетровська область — 1330 випадків;

Донецька область — 850 випадків;

Житомирська область — 1723 випадки;

Закарпатська область — 4874 випадки;

Запорізька область — 750 випадків;

Івано-Франківська область — 4121 випадок;

Кіровоградська область — 695 випадків;

м. Київ — 7690 випадків;

Київська область — 3548 випадків;

Львівська область — 8952 випадки;

Луганська область — 120 випадків;

Миколаївська область — 559 випадків;

Одеська область — 2960 випадків;

Полтавська область — 394 випадки;

Рівненська область — 5701 випадок;

Сумська область — 445 випадків;

Тернопільська область — 2773 випадки;

Харківська область — 3431 випадок;

Херсонська область — 220 випадків;

Хмельницька область — 1059 випадків;

Чернівецька область — 5634 випадки;

Черкаська область — 902 випадки;

Чернігівська область — 720 випадків.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я України попередили, що 25% негативних результатів ПЛР-досліджень можуть бути недостовірними.