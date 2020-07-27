Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 315 пацієнтів.

Крім того, за попередню добу від ускладнень після COVID-19 померло 11 осіб.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2589 випадків;
  • Волинська область — 3616 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1330 випадків;
  • Донецька область — 850 випадків;
  • Житомирська область — 1723 випадки;
  • Закарпатська область — 4874 випадки;
  • Запорізька область — 750 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4121 випадок;
  • Кіровоградська область — 695 випадків;
  • м. Київ — 7690 випадків;
  • Київська область — 3548 випадків;
  • Львівська область — 8952 випадки;
  • Луганська область — 120 випадків;
  • Миколаївська область — 559 випадків;
  • Одеська область — 2960 випадків;
  • Полтавська область — 394 випадки;
  • Рівненська область — 5701 випадок;
  • Сумська область — 445 випадків;
  • Тернопільська область — 2773 випадки;
  • Харківська область — 3431 випадок;
  • Херсонська область — 220 випадків;
  • Хмельницька область — 1059 випадків;
  • Чернівецька область — 5634 випадки;
  • Черкаська область — 902 випадки;
  • Чернігівська область — 720 випадків.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я України попередили, що 25% негативних результатів ПЛР-досліджень можуть бути недостовірними.