Про це повідомляє пресслужба МОЗ Україні.
Станом на 3 серпня в Україні 73 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1738 летальних, 39 876 пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 067 006 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 2815 випадків;
- Волинська область — 3949 випадків;
- Дніпропетровська область — 1438 випадків;
- Донецька область — 898 випадків;
- Житомирська область — 1948 випадків;
- Закарпатська область — 5318 випадків;
- Запорізька область — 846 випадків;
- Івано-Франківська область — 4914 випадків;
- Кіровоградська область — 711 випадків;
- м. Київ — 8554 випадки;
- Київська область — 3845 випадків;
- Львівська область — 9921 випадок;
- Луганська область — 128 випадків;
- Миколаївська область — 642 випадки;
- Одеська область — 3482 випадки;
- Полтавська область — 459 випадків;
- Рівненська область — 6270 випадків;
- Сумська область — 541 випадок;
- Тернопільська область — 3113 випадків;
- Харківська область — 3950 випадків;
- Херсонська область — 230 випадків;
- Хмельницька область — 1189 випадків;
- Чернівецька область — 6143 випадки;
- Черкаська область — 954 випадки;
- Чернігівська область — 900 випадків.
- Станом на 2 серпня в Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- З 1 серпня в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”.
- У Збройних силах України (ЗСУ) за 1 серпня виявили ще 23 нові випадки зараження коронавірусом COVID-19.