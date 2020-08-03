Про це повідомляє пресслужба МОЗ Україні.

Станом на 3 серпня в Україні 73 158 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1738 летальних, 39 876 пацієнтів одужало. Загалом проведено 1 067 006 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2815 випадків;
  • Волинська область — 3949 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1438 випадків;
  • Донецька область — 898 випадків;
  • Житомирська область — 1948 випадків;
  • Закарпатська область — 5318 випадків;
  • Запорізька область — 846 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4914 випадків;
  • Кіровоградська область — 711 випадків;
  • м. Київ — 8554 випадки;
  • Київська область — 3845 випадків;
  • Львівська область — 9921 випадок;
  • Луганська область — 128 випадків;
  • Миколаївська область — 642 випадки;
  • Одеська область — 3482 випадки;
  • Полтавська область — 459 випадків;
  • Рівненська область — 6270 випадків;
  • Сумська область — 541 випадок;
  • Тернопільська область — 3113 випадків;
  • Харківська область — 3950 випадків;
  • Херсонська область — 230 випадків;
  • Хмельницька область — 1189 випадків;
  • Чернівецька область — 6143 випадки;
  • Черкаська область — 954 випадки;
  • Чернігівська область — 900 випадків.

  • Станом на 2 серпня в Україні зафіксовано 1112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
  • З 1 серпня в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину. Країну розділили на 4 зони карантину: “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” й “зелену”.
  • У Збройних силах України (ЗСУ) за 1 серпня виявили ще 23 нові випадки зараження коронавірусом COVID-19.