В Україні зафіксовано майже 800 нових випадків COVID-19

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 635 осіб. Водночас одужало – 457 осіб, а летальних випадків зафіксовано 18.
За добу було протестовано 11 283 особи методом ПЛР, 1 879 осіб – методом ІФА, 9853 особи – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 298 307 осіб; одужали – 2 213 177 осіб; летальних випадків – 54 001; проведено ПЛР-тестувань – 12 108 589.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61) та Львівській (56) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- Київ – 93 випадки;
- Вінницька область – 36 випадків;
- Волинська область – 35 випадків;
- Дніпропетровська область – 43 випадки;
- Донецька область – 12 випадків;
- Житомирська область – 47 випадків;
- Запорізька область – 40 випадків;
- Івано-Франківська область – 29 випадків;
- Київська область – 20 випадків;
- Кіровоградська область – 11 випадків;
- Луганська область – 13 випадків;
- Львівська область – 56 випадків;
- Миколаївська область – 19 випадків;
- Одеська область – 63 випадки;
- Полтавська область – 3 випадки;
- Рівненська область – 7 випадків;
- Сумська область – 28 випадків;
- Тернопільська область – 61 випадок;
- Харківська область – 49 випадків;
- Херсонська область – 24 випадки;
- Хмельницька область – 3 випадки;
- Черкаська область – 10 випадків;
- Чернівецька область – 69 випадків;
- Чернігівська область – 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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