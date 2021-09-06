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В Україні зафіксовано майже 800 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 5 вересня, в Україні зафіксували 773 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, захворіли 62 дитини.

Понеділок, 6 вересня 2021, 08:27

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 635 осіб. Водночас одужало – 457 осіб, а летальних випадків зафіксовано 18.

За добу було протестовано 11 283 особи методом ПЛР, 1 879 осіб – методом ІФА, 9853 особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 298 307 осіб; одужали – 2 213 177 осіб; летальних випадків – 54 001; проведено ПЛР-тестувань – 12 108 589.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61) та Львівській (56) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • Київ – 93 випадки;
  • Вінницька область – 36 випадків;
  • Волинська область – 35 випадків;
  • Дніпропетровська область – 43 випадки;
  • Донецька область – 12 випадків;
  • Житомирська область – 47 випадків;
  • Запорізька область – 40 випадків;
  • Івано-Франківська область – 29 випадків;
  • Київська область – 20 випадків;
  • Кіровоградська область – 11 випадків;
  • Луганська область – 13 випадків;
  • Львівська область – 56 випадків;
  • Миколаївська область – 19 випадків;
  • Одеська область – 63 випадки;
  • Полтавська область – 3 випадки;
  • Рівненська область – 7 випадків;
  • Сумська область – 28 випадків;
  • Тернопільська область – 61 випадок;
  • Харківська область – 49 випадків;
  • Херсонська область – 24 випадки;
  • Хмельницька область – 3 випадки;
  • Черкаська область – 10 випадків;
  • Чернівецька область – 69 випадків;
  • Чернігівська область – 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
  • Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
  • 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу через поширення штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
  • 11 серпня Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
  • Євросоюз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.
Теги: одужали, померли, Коронавірус, МОЗ, статистика

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