За минулу добу, 17 червня, в Україні зафіксували 967 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Серед них - 32 дитини та 6 медпрацівників.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 585 осіб. Водночас, одужало – 2 312 осіб, а летальних випадків зафіксовано 50.

За добу було протестовано 25 888 осіб методом ПЛР, 9 342 особи – методом ІФА, 15 969 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 228 192 особи; одужало – 2 147 972 особи; летальних випадків – 51 952; проведено ПЛР-тестувань – 10 629 744.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.