Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 585 осіб. Водночас, одужало – 2 312 осіб, а летальних випадків зафіксовано 50.
За добу було протестовано 25 888 осіб методом ПЛР, 9 342 особи – методом ІФА, 15 969 осіб – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 228 192 особи; одужало – 2 147 972 особи; летальних випадків – 51 952; проведено ПЛР-тестувань – 10 629 744.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.
- Минулого тижня стало відомо, що Сполучені Штати Америки виділять мільйони доз вакцини проти коронавірусу COVID-19 іншим країнам. Серед одержувачів буде і Україна.