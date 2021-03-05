В Україні в рамках кампанії з вакцинації проти коронавірусу COVID-19 було зафіксовано 126 випадків "незначних алергічних реакцій" (або 1,2%).

Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, інформує кореспондент #Букв.

“За нашою статистикою, на 10 тисяч проведених нами вакцинацій зафіксовано всього 126 незначних алергічних реакцій. Практично всі вони мали легку форму. Це всього 1,2%”, – наголосив міністр.

За словами Степанова, за весь час вакцинації був зафіксований лише один випадок, який вимагав нагляду лікарів.

“Але за кілька днів вакцинованого відпустили додому в абсолютно здоровому стані. Це був медичний працівник, який відразу наступного почав виконуватися свої обов’язки”, – запевнив він.

Очільник МОЗ також пояснив, що мається на увазі під “незначними алергічними реакціями”.

“Це, наприклад, почервоніння шкіри в місці уколу, або підвищення температури в людини до різних цифр – 37, 38 градусів, інколи було і 38,5, яка тримається кілька годин. Це індивідуальні особливості кожної людини. Ці реакції відбуваються на введення будь-якого імунобіологічного препарату”, – зазначив Степанов.

Міністр також поінформував, що на вакцинацію проти COVID-19 записалися уже понад 127 тисяч українців. Степанов нагадав, що запис можна здійснити онлайн.

“Запис у чергу вакцинації онлайн без черги за дві хвилини за ранковою кавою або чаєм в руках – без проблем. Станом на сьогодні на вакцинацію записалися вже 127 тисяч 628 людей”, – заявив він.