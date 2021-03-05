Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, інформує кореспондент #Букв.
“За нашою статистикою, на 10 тисяч проведених нами вакцинацій зафіксовано всього 126 незначних алергічних реакцій. Практично всі вони мали легку форму. Це всього 1,2%”, – наголосив міністр.
За словами Степанова, за весь час вакцинації був зафіксований лише один випадок, який вимагав нагляду лікарів.
“Але за кілька днів вакцинованого відпустили додому в абсолютно здоровому стані. Це був медичний працівник, який відразу наступного почав виконуватися свої обов’язки”, – запевнив він.
Очільник МОЗ також пояснив, що мається на увазі під “незначними алергічними реакціями”.
“Це, наприклад, почервоніння шкіри в місці уколу, або підвищення температури в людини до різних цифр – 37, 38 градусів, інколи було і 38,5, яка тримається кілька годин. Це індивідуальні особливості кожної людини. Ці реакції відбуваються на введення будь-якого імунобіологічного препарату”, – зазначив Степанов.
Міністр також поінформував, що на вакцинацію проти COVID-19 записалися уже понад 127 тисяч українців. Степанов нагадав, що запис можна здійснити онлайн.
“Запис у чергу вакцинації онлайн без черги за дві хвилини за ранковою кавою або чаєм в руках – без проблем. Станом на сьогодні на вакцинацію записалися вже 127 тисяч 628 людей”, – заявив він.
- Сьогодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
- Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що не виключає введення в Україні жорсткого карантину на тлі росту захворюваності на коронавірус.
- Із середи, 24 лютого, в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. В Україні знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- Майже вся країна наразі знаходиться в “помаранчевій” зоні. 3 регіони (Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області) вже знаходяться в “червоній”. Там діють ті самі обмеження, що діяли під час карантину в січні.
- Залізничне сполучення з регіонами “червоної” зони обмежене. “Укрзалізниця” з 7 по 12 березня призупинить продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей. З Івано-Франківщини 7 березня можна буде виїхати обмеженою кількістю потягів, раніше “Укрзалізниця” оприлюднила перелік.