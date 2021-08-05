Про це в ефірі “Українського радіо” повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, ситуація з COVID-19 в Україні “поступово погіршується”.

Що стосується штаму Delta, то, як зазначив Кузін, ще кілька тижнів тому було зафіксовано 17 випадків. Станом же на 4 серпня (коли головний санлікар дав інтерв’ю), кількість випадків інфікування досягла 143.

“Ситуація зараз по всій країні поступово погіршується. Ми не можемо назвати, що це суттєве погіршення, але ситуація ускладнюється майже в кожній області. І кожного дня ми бачимо плюс 10-15-20 випадків. Насправді, ця ситуація — доволі ризикована, адже однаково погіршується в кожній області країни. І спалах можна очікувати не лише в окремих областях, а він може виникнути в будь-якій області… Стосовно штаму “Дельта”, то декілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз у нас вже офіційно підтверджених 143 випадки на рівні країни. Це говорить про те, що цей штам знаходиться на території України і поширюється“, – наголосив Кузін.

Головний санлікар уточнив, що найбільше поширення штаму Delta зафіксовано у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, Чернівцях і Києві.

“Зараз ці місця дають найбільший відсоток позитивних випадків цього штаму. Які його особливості? Дійсно він поширюється швидше, ніж звичайний вірус. До того ж, штам Delta призводить до більшої кількості випадків з важким перебігом хвороби. Тобто він частіше призводить до госпіталізації людини”, – розповів Кузін.

Водночас він зазначив, що від вказаного штаму може захистити вакцинація.

“Але є і позитивні новини: вакцинація захищає також від штаму Delta. Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є суттєве. Навіть під час спалаху Delta в інших країнах вакциновані люди не потрапляли в лікарні, і країнам з належним рівнем вакцинації вдалося уникнути такого екстранавантаження саме на систему охорони здоров’я”, – заявив головний санлікар.

Він додав, що вакцинація – “не єдиний шлях боротьби з коронавірусом, але він є найефективнішим зараз”. Кузін нагадав, що в боротьбі з COVID-19 також допомагають фізичне дистанціювання, носіння масок і обробка рук антисептиком.

“Тому ці заходи профілактики мають бути застосовані, якщо людина буде відвідувати певні масові заходи або масові скупчення людей. Я радив би людям, які працюють у сфері обслуговування або діяльність яких пов’язана з частими контактами з людьми, дотримуватися цих правил для убезпечення себе”, – уточнив головний санлікар.

(На відео – з 1:40)

Нагадаємо, що 4 серпня вперше за останні тижні в Україні зафіксували більш ніж тисячу нових випадків коронавірусу за добу.