За минулу добу, 18 червня, в Україні зафіксували 852 нові випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 23 дитини та 41 медпрацівник.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано 571 особу. Водночас, одужало – 2 736 осіб, а летальних випадків зафіксовано 40.

За добу було протестовано 26 463 осіб методом ПЛР, 8 608 особи – методом ІФА, 14 559 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 229 044 особи; одужало – 2 150 708 осіб; летальних випадків – 51 992; проведено ПЛР-тестувань – 10 656 207.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (202), Харківській (63), Львівській (61), Дніпропетровській (44) та Миколаївській (44) областях.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.