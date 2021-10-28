Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 366 осіб;
- летальних випадків – 576;
- одужало – 10 006 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 151 504 (зокрема методом ПЛР – 77 573, методом ІФА – 21 960);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 971.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 851 804 особи;
- одужало – 2 411 711 осіб;
- летальних випадків – 66 204;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 232 081.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1451 випадок;
Вінницька область – 460 випадків;
Волинська область – 587 випадків;
Дніпропетровська область – 2113 випадків;
Донецька область – 1180 випадків;
Житомирська область – 1668 випадків;
Закарпатська область – 401 випадок;
Запорізька область – 1449 випадків;
Івано-Франківська область – 1258 випадків;
Київська область – 906 випадків;
Кіровоградська область – 184 випадки;
Луганська область – 656 випадків;
Львівська область – 1506 випадків;
Миколаївська область – 593 випадки;
Одеська область – 2296 випадків;
Полтавська область – 1022 випадки;
Рівненська область – 937 випадків;
Сумська область – 825 випадків;
Тернопільська область – 748 випадків;
Харківська область – 1517 випадків;
Херсонська область – 1093 випадки;
Хмельницька область – 1117 випадків;
Черкаська область – 706 випадків;
Чернівецька область – 696 випадків;
Чернігівська область – 702 випадки.
Крім того, за минулу добу зафіксовано новий рекорд щеплень – вакциновано майже 292 тис. українців.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517) і Львівській (1506) областях.
- 25 жовтня зафіксовано 19 120 нових випадків COVID-19. Захворіли 1414 дітей та 338 медпрацівників.