Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Так, за минулу добу зафіксовано 17 569 нових випадків коронавірусної хвороби, помер 421 українець.
30 березня зафіксовано летальних випадків – 407.
29 березня – 286 летальних випадків
27 березня – 203 летальних випадків.
26 березня – 290 летальних випадків.
25 березня – 326 летальних випадків. За цей день було зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 – 18 132.
- Раніше повідомлялося, що смертність від COVID-19 в Україні може досягти піку до кінця березня.