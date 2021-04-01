В Україні за минулу добу, 31 березня, зафіксовано рекордну кількість летальних випадків від COVID-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Так, за минулу добу зафіксовано ​​17 569 нових випадків коронавірусної хвороби, помер 421 українець.

30 березня зафіксовано летальних випадків – 407.

29 березня – 286 летальних випадків

27 березня – 203 летальних випадків.

26 березня – 290 летальних випадків.

25 березня – 326 летальних випадків. За цей день було зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 – 18 132.