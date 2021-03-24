У середу, 24 березня, в міській клінічній лікарні Чернівців помер провізор аптеки військового госпіталю, який 15 березня отримав щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За попередньою інформацією, причиною смерті став гострий мозковий інсульт. Зазначається, що чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.

За даними МОЗ, 15 березня чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вакцинацію працівників військового госпіталю здійснювала мобільна бригада. Наступного дня чоловіка доставила бригада екстреної медичної допомоги в міську клінічну лікарню №3.

“Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у чоловіка не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано”, – йдеться у повідомленні.

Керівник мобільної бригади, яка вакцинувала померлого, розповів, що пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг на стан здоров’я не висловлював.

Для встановлення точної причини смерті призначено патологоанатомічне дослідження.