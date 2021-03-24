Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За попередньою інформацією, причиною смерті став гострий мозковий інсульт. Зазначається, що чоловік мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.
За даними МОЗ, 15 березня чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вакцинацію працівників військового госпіталю здійснювала мобільна бригада. Наступного дня чоловіка доставила бригада екстреної медичної допомоги в міську клінічну лікарню №3.
“Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, у чоловіка не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано”, – йдеться у повідомленні.
Керівник мобільної бригади, яка вакцинувала померлого, розповів, що пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг на стан здоров’я не висловлював.
Для встановлення точної причини смерті призначено патологоанатомічне дослідження.
- Сьогодні вночі стало відомо, що в Одеський області померла військовослужбовиця-контрактниця. Два дні тому вона була вакцинована проти COVID-19.
- Пізніше у МОЗ заявили, що для встановлення точної причини смерті військовослужбовиці з Одеської області після того, як їй зробили щеплення вакциною Covishield, призначено судово-медичну експертизу.
- У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що причиною смерті військовослужбовця в Одеській області, яка у вівторок померла в Одеській області після щеплення вакциною Covishield, стала гостра серцево-судинна недостатність.