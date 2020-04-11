Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

“За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 квітня в Україні 2511 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Кількість тих, хто одужав (79 пацієнтів) перевищила кількість летальних випадків (73 пацієнти). За добу було зафіксовано 308 нових випадків”, – йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 151 випадок;
  • Волинська область — 52 випадки;
  • Дніпропетровська область — 55 випадків;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 74 випадки;
  • Закарпатська область — 60 випадків;
  • Запорізька область — 64 випадки;
  • Івано-Франківська область — 274 випадки;
  • Кіровоградська область — 106 випадків;
  • м. Київ — 396 випадків;
  • Київська область — 149 випадків;
  • Львівська область — 96 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 0 випадків;
  • Одеська область — 51 випадок;
  • Полтавська область — 24 випадки;
  • Рівненська область — 103 випадки;
  • Сумська область — 69 випадків;
  • Тернопільська область — 208 випадків;
  • Харківська область — 8 випадків;
  • Херсонська область — 28 випадків;
  • Хмельницька область — 18 випадків;
  • Чернівецька область — 409 випадків;
  • Черкаська область — 93 випадки;
  • Чернігівська область — 9 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

“Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 квітня 2020 року до Центру надійшло 1012 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 9775 повідомлень про підозру на COVID-19”, – зазначили у відомстві.

 