Про це повідомила пресслужба Інституту масової інформації.

Зокрема, 18 червня ІМІ зафіксував один випадок перешкоджання журналістам, який стався в Дніпрі. На журналістку телеканалу “Відкритий” Христину Малікову в магазині, роботу в умовах карантину якого вона перевіряла, напали продавчиня та його власниця. Вони забрали мобільний телефон і видалили зняте на нього відео. У журналістки залишилися садна.

Загалом найбільше порушень зафіксовано в Києві з областю та на Дніпропетровщині (по шість), на Херсонщині – чотири, три – на Львівщині, по два випадки – у Чернівецькій області, на Полтавщині, Хмельниччині та Одещині, і по одному випадку – на Донбасі, в Черкасах, Миколаєві та в Запоріжжі.