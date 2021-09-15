Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 609 осіб;
- летальних випадків – 93;
- одужало – 1 858 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 75 431 (зокрема методом ПЛР – 33 878 методом ІФА – 8 562);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 991.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 325 796 осіб;
- одужало – 2 225 130 осіб;
- летальних випадків – 54 550;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 441 випадок;
Вінницька область – 147 випадків;
Волинська область – 102 випадки;
Дніпропетровська область – 273 випадки;
Донецька область – 260 випадків;
Житомирська область – 116 випадків;
Закарпатська область – 49 випадків;
Запорізька область – 212 випадків;
Івано-Франківська область – 135 випадків;
Київська область – 181 випадок;
Кіровоградська область – 31 випадок;
Луганська область – 247 випадків;
Львівська область – 294 випадки;
Миколаївська область – 74 випадки;
Одеська область – 361 випадок;
Полтавська область – 134 випадки;
Рівненська область – 210 випадків;
Сумська область – 109 випадків;
Тернопільська область – 152 випадки;
Харківська область – 343 випадки;
Херсонська область – 222 випадки;
Хмельницька область – 224 випадки;
Черкаська область – 116 випадків;
Чернівецька область – 174 випадки;
Чернігівська область – 33 випадки.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.
- Раніше повідомлялося, що в Україні почали видавати внутрішні COVID-сертифікати. Їх можна отримати після першого щеплення проти коронавірусу.