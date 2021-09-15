В Україні за минулу добу, 14 вересня, зафіксовано 4640 нових випадків COVID-19. Захворіли 531 дитина та 95 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 609 осіб;

летальних випадків – 93;

одужало – 1 858 осіб;

здійснено тестувань за добу – 75 431 (зокрема методом ПЛР – 33 878 методом ІФА – 8 562);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 991.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 325 796 осіб;

одужало – 2 225 130 осіб;

летальних випадків – 54 550;

проведено ПЛР-тестувань – 12 342 907.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 441 випадок;

Вінницька область – 147 випадків;

Волинська область – 102 випадки;

Дніпропетровська область – 273 випадки;

Донецька область – 260 випадків;

Житомирська область – 116 випадків;

Закарпатська область – 49 випадків;

Запорізька область – 212 випадків;

Івано-Франківська область – 135 випадків;

Київська область – 181 випадок;

Кіровоградська область – 31 випадок;

Луганська область – 247 випадків;

Львівська область – 294 випадки;

Миколаївська область – 74 випадки;

Одеська область – 361 випадок;

Полтавська область – 134 випадки;

Рівненська область – 210 випадків;

Сумська область – 109 випадків;

Тернопільська область – 152 випадки;

Харківська область – 343 випадки;

Херсонська область – 222 випадки;

Хмельницька область – 224 випадки;

Черкаська область – 116 випадків;

Чернівецька область – 174 випадки;

Чернігівська область – 33 випадки.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (441), Одеській (361), Харківській (343), Львівській (294) та Дніпропетровській (273) областях.