Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано 3 571 особа. Водночас одужало 5 364 особи, а летальних випадків зафіксовано 250.
За добу було протестовано 53 313 осіб методом ПЛР, 10 132 особи – методом ІФА, 42 584 особи – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло 2 529 913 осіб; одужали – 2 287 846 осіб; летальних випадків – 58 331; проведено ПЛР-тестувань – 13 217 913.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 863 випадки;
Вінницька область – 243 випадки;
Волинська область – 328 випадків;
Дніпропетровська область – 1 291 випадок;
Донецька область – 1 080 випадків;
Житомирська область – 622 випадки;
Закарпатська область – 195 випадків;
Запорізька область – 773 випадки;
Івано-Франківська область – 334 випадки;
Київська область – 676 випадків;
Кіровоградська область – 107 випадків;
Луганська область – 480 випадків;
Львівська область – 1177 випадків;
Миколаївська область – 333 випадки;
Одеська область – 1 310 випадків;
Полтавська область – 376 випадків;
Рівненська область – 492 випадки;
Сумська область – 702 випадки;
Тернопільська область – 444 випадки;
Харківська область – 974 випадки;
Херсонська область – 709 випадків;
Хмельницька область – 646 випадків;
Черкаська область – 553 випадки;
Чернівецька область – 688 випадків;
Чернігівська область – 512 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- Експертка та епідеміологиня, яка відповідає за боротьбу з епідемією COVID-19 у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), Марія Ван Керхове заявила, що COVID-19 все ще не під контролем, і багато людей помилково вважають, що пандемія майже закінчилася.