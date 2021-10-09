За минулу добу, 8 жовтня, в Україні зафіксували 15 908 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли 1 477 дітей та 298 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 571 особа. Водночас одужало 5 364 особи, а летальних випадків зафіксовано 250.

За добу було протестовано 53 313 осіб методом ПЛР, 10 132 особи – методом ІФА, 42 584 особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло 2 529 913 осіб; одужали – 2 287 846 осіб; летальних випадків – 58 331; проведено ПЛР-тестувань – 13 217 913.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 863 випадки;

Вінницька область – 243 випадки;

Волинська область – 328 випадків;

Дніпропетровська область – 1 291 випадок;

Донецька область – 1 080 випадків;

Житомирська область – 622 випадки;

Закарпатська область – 195 випадків;

Запорізька область – 773 випадки;

Івано-Франківська область – 334 випадки;

Київська область – 676 випадків;

Кіровоградська область – 107 випадків;

Луганська область – 480 випадків;

Львівська область – 1177 випадків;

Миколаївська область – 333 випадки;

Одеська область – 1 310 випадків;

Полтавська область – 376 випадків;

Рівненська область – 492 випадки;

Сумська область – 702 випадки;

Тернопільська область – 444 випадки;

Харківська область – 974 випадки;

Херсонська область – 709 випадків;

Хмельницька область – 646 випадків;

Черкаська область – 553 випадки;

Чернівецька область – 688 випадків;

Чернігівська область – 512 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.