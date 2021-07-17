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16 липня

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В Україні зафіксували майже 600 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 16 липня, в Україні зафіксували 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 41, медпрацівників – 9.

Субота, 17 липня 2021, 08:36

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 438 осіб. Водночас, одужало – 676 осіб, а летальних випадків зафіксовано 16.

За добу було протестовано 18 006 осіб методом ПЛР, 8 718 осіб – методом ІФА, 14 648 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 244 196 осіб; одужали – 2 180 957 осіб; летальних випадків – 52 718; проведено ПЛР-тестувань – 11 138 052.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (171), Одеській (60), Дніпропетровській (40), Харківській (35) та Київській (33) областях.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield  зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.

 

Теги: Коронавірус, МОЗ, одужали, померли, статистика

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