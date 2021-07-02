За минулу добу, 1 липня, в Україні зафіксували 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 36, медпрацівників – 33.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 439 осіб. Водночас, одужало – 1 197 осіб, а летальних випадків зафіксовано 33.

За добу було протестовано 19 756 осіб методом ПЛР, 8 924 особи – методом ІФА, 15 408 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 236 497 осіб; одужало – 2 169 584 особи; летальних випадків – 52 391; проведено ПЛР-тестувань – 10 881 002.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.