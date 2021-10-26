В Україні зафіксували новий різновид штаму коронавірусу – Данілов

На території України зафіксували циркуляцію нового, небезпечнішого та заразнішого штаму коронавірусу Delta Plus, який вперше виявили у Великій Британії.

Про це в етері шоу “Свободи слова на ICTV” повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

“На превеликий жаль, у п’ятницю наші науковці закінчили дослідження. І ми маємо на сьогоднішній день підтвердження, що мутація Delta, яка почалася в Британії, вже є на території нашої країни”, – зауважив він.

За його словами, Україна заходить у пік захворюваності, тому найближчі два тижні “будуть складними”.

Данілов також уточнив, що наразі штам Delta Plus циркулює у Львові, Тернополі та Києві.