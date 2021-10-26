В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу, – Данілов

Про це в етері шоу “Свободи слова на ICTV” повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
“На превеликий жаль, у п’ятницю наші науковці закінчили дослідження. І ми маємо на сьогоднішній день підтвердження, що мутація Delta, яка почалася в Британії, вже є на території нашої країни”, – зауважив він.
За його словами, Україна заходить у пік захворюваності, тому найближчі два тижні “будуть складними”.
Данілов також уточнив, що наразі штам Delta Plus циркулює у Львові, Тернополі та Києві.
- У Великій Британії зафіксували циркуляцію нового, небезпечнішого та заразнішого штаму коронавірусу. Мутацію назвали AY.4.2, або Delta Plus.
- Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет доручив чиновникам уважно стежити за розвитком нового субштаму коронавірусу AY4.2, який нещодавно виявили у 11-річної дитини.