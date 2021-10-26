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В Україні зафіксували новий варіант штаму коронавірусу, – Данілов

На території України зафіксували циркуляцію нового, небезпечнішого та заразнішого варіанту штаму коронавірусу Delta Plus, який вперше виявили у Великій Британії.

Вівторок, 26 жовтня 2021, 13:55

Про це в етері шоу “Свободи слова на ICTV” повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

“На превеликий жаль, у п’ятницю наші науковці закінчили дослідження. І ми маємо на сьогоднішній день підтвердження, що мутація Delta, яка почалася в Британії, вже є на території нашої країни”, – зауважив він.

За його словами, Україна заходить у пік захворюваності, тому найближчі два тижні “будуть складними”.

Данілов також уточнив, що наразі штам Delta Plus циркулює у Львові, Тернополі та Києві.

  • У Великій Британії зафіксували циркуляцію нового, небезпечнішого та заразнішого штаму коронавірусу. Мутацію назвали AY.4.2, або Delta Plus.
  • Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет доручив чиновникам уважно стежити за розвитком нового субштаму коронавірусу AY4.2, який нещодавно виявили у 11-річної дитини.

 

Теги: COVID-19, Delta Plus, Delta, відео, Коронавірус, Олексій Данілов, Україна

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