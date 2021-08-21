За добу 20 серпня в Україні зафіксували 1 732 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 104, медпрацівників – 32.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 616 осіб. Водночас, одужало – 763 особи, а летальних випадків зафіксовано 38.

За добу було протестовано 27 444 особи методом ПЛР, 8 462 особи – методом ІФА, 20 019 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 273 558 осіб; одужали – 2 200 763 особи; летальних випадків – 53 432; проведено ПЛР-тестувань – 11 800 769.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.