Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 616 осіб. Водночас, одужало – 763 особи, а летальних випадків зафіксовано 38.
За добу було протестовано 27 444 особи методом ПЛР, 8 462 особи – методом ІФА, 20 019 осіб – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 273 558 осіб; одужали – 2 200 763 особи; летальних випадків – 53 432; проведено ПЛР-тестувань – 11 800 769.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (232), Харківській (156), Дніпропетровській (148), Одеській (127) та Запорізькій (119) областях.
- Раніше у дитячому центрі “Молода гвардія”, що в Одесі, зафіксували масовий спалах коронавірусу. Інфіковано 50 дітей та троє дорослих. Повідомлялося, що у 33 осіб підтвердили штам Delta.
- Напередодні кількість заражених коронавірусом в одеському дитячому центрі “Молода гвардія” зросла до 67.