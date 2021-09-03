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В Україні зафіксували понад 2,6 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 2 вересня, в Україні зафіксували 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 171 дитина та 40 медпрацівників.

П’ятниця, 3 вересня 2021, 08:41

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 826 осіб. Водночас, одужало – 1 112 осіб, а летальних випадків зафіксовано 45.

За добу було протестовано 23 538 осіб методом ПЛР, 7 305 осіб – методом ІФА, 21 532 особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 293 541 особа; одужали – 2 210 866 осіб; летальних випадків – 53 922; проведено ПЛР-тестувань – 12 055 523.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 321 випадок;
  • Вінницька область – 54 випадки;
  • Волинська область – 52 випадки;
  • Дніпропетровська область – 191 випадок;
  • Донецька область – 157 випадків;
  • Житомирська область – 67 випадків;
  • Закарпатська область – 30 випадків;
  • Запорізька область – 117 випадків;
  • Івано-Франківська область – 85 випадків;
  • Київська область – 115 випадків;
  • Кіровоградська область – 9 випадків;
  • Луганська область – 90 випадків;
  • Львівська область – 213 випадків;
  • Миколаївська область – 42 випадки;
  • Одеська область – 236 випадків;
  • Полтавська область – 28 випадків;
  • Рівненська область – 53 випадки;
  • Сумська область – 71 випадок;
  • Тернопільська область – 71 випадок;
  • Харківська область – 231 випадок;
  • Херсонська область – 90 випадків;
  • Хмельницька область – 104 випадки;
  • Черкаська область – 50 випадків;
  • Чернівецька область – 164 випадки;
  • Чернігівська область – 52 випадки.

  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
  • Крім того, Ігор Кузін попереджав, що через новий штам коронавірусу Delta Україна знову може перейти до “червоної” зони карантину.
  • 28 липня Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу через поширення штаму Delta. Йдеться про посилення правил перетину кордону та самоізоляції.
  • 11 серпня Кабінет Міністрів України продовжив загальнонаціональний карантин до 1 жовтня.
  • Європейський союз офіційно визнав українські COVID-сертифікати у державному застосунку “Дія”.
Теги: Коронавірус, МОЗ, одужали, померли, статистика

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