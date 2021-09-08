Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 1 017 осіб. Водночас одужало – 1 411 осіб, а летальних випадків зафіксовано 60.

За добу було протестовано 28 990 осіб методом ПЛР, 8 110 осіб – методом ІФА, 30 291 особа – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 303 276 осіб; одужали – 2 216 017 осіб; летальних випадків – 54 114; проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 348 випадків;
  • Вінницька область – 64 випадки;
  • Волинська область – 73 випадки;
  • Дніпропетровська область – 131 випадок;
  • Донецька область – 120 випадків;
  • Житомирська область – 73 випадки;
  • Закарпатська область – 13 випадків;
  • Запорізька область – 178 випадків;
  • Івано-Франківська область – 70 випадків;
  • Київська область – 87 випадків;
  • Кіровоградська область – 19 випадків;
  • Луганська область – 123 випадки;
  • Львівська область – 157 випадків;
  • Миколаївська область – 52 випадки;
  • Одеська область – 152 випадки;
  • Полтавська область – 68 випадків;
  • Рівненська область – 143 випадки;
  • Сумська область – 43 випадки;
  • Тернопільська область – 89 випадків;
  • Харківська область – 248 випадків;
  • Херсонська область – 124 випадки;
  • Хмельницька область – 104 випадки;
  • Черкаська область – 76 випадків;
  • Чернівецька область – 197 випадків;
  • Чернігівська область – 20 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
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