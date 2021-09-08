Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 1 017 осіб. Водночас одужало – 1 411 осіб, а летальних випадків зафіксовано 60.
За добу було протестовано 28 990 осіб методом ПЛР, 8 110 осіб – методом ІФА, 30 291 особа – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 303 276 осіб; одужали – 2 216 017 осіб; летальних випадків – 54 114; проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 348 випадків;
- Вінницька область – 64 випадки;
- Волинська область – 73 випадки;
- Дніпропетровська область – 131 випадок;
- Донецька область – 120 випадків;
- Житомирська область – 73 випадки;
- Закарпатська область – 13 випадків;
- Запорізька область – 178 випадків;
- Івано-Франківська область – 70 випадків;
- Київська область – 87 випадків;
- Кіровоградська область – 19 випадків;
- Луганська область – 123 випадки;
- Львівська область – 157 випадків;
- Миколаївська область – 52 випадки;
- Одеська область – 152 випадки;
- Полтавська область – 68 випадків;
- Рівненська область – 143 випадки;
- Сумська область – 43 випадки;
- Тернопільська область – 89 випадків;
- Харківська область – 248 випадків;
- Херсонська область – 124 випадки;
- Хмельницька область – 104 випадки;
- Черкаська область – 76 випадків;
- Чернівецька область – 197 випадків;
- Чернігівська область – 20 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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