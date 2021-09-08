За минулу добу, 7 вересня, в Україні зафіксували 2 772 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, серед них - 254 дитини та 46 медиків.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 1 017 осіб. Водночас одужало – 1 411 осіб, а летальних випадків зафіксовано 60.

За добу було протестовано 28 990 осіб методом ПЛР, 8 110 осіб – методом ІФА, 30 291 особа – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 303 276 осіб; одужали – 2 216 017 осіб; летальних випадків – 54 114; проведено ПЛР-тестувань – 12 160 175.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 348 випадків;

Вінницька область – 64 випадки;

Волинська область – 73 випадки;

Дніпропетровська область – 131 випадок;

Донецька область – 120 випадків;

Житомирська область – 73 випадки;

Закарпатська область – 13 випадків;

Запорізька область – 178 випадків;

Івано-Франківська область – 70 випадків;

Київська область – 87 випадків;

Кіровоградська область – 19 випадків;

Луганська область – 123 випадки;

Львівська область – 157 випадків;

Миколаївська область – 52 випадки;

Одеська область – 152 випадки;

Полтавська область – 68 випадків;

Рівненська область – 143 випадки;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 89 випадків;

Харківська область – 248 випадків;

Херсонська область – 124 випадки;

Хмельницька область – 104 випадки;

Черкаська область – 76 випадків;

Чернівецька область – 197 випадків;

Чернігівська область – 20 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.