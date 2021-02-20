Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 225 осіб;
- летальних випадків – 73;
- одужало – 4 539 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 67 017 (зокрема методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 1 299 967 осіб;
- одужало – 1 144 516 осіб;
- летальних випадків – 25 045;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 681 355.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та Києві (415).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 415 випадків;
- Вінницька область – 554 випадки;
- Волинська область – 166 випадків;
- Дніпропетровська область – 290 випадків;
- Донецька область – 168 випадків;
- Житомирська область – 369 випадків;
- Закарпатська область – 414 випадків;
- Запорізька область – 132 випадки;
- Івано-Франківська область – 738 випадків;
- Київська область – 325 випадків;
- Кіровоградська область – 42 випадки;
- Луганська область – 45 випадків;
- Львівська область – 420 випадків;
- Миколаївська область – 163 випадки;
- Одеська область – 144 випадки;
- Полтавська область – 138 випадків;
- Рівненська область – 142 випадки;
- Сумська область – 143 випадки;
- Тернопільська область – 203 випадки;
- Харківська область – 280 випадків;
- Херсонська область – 35 випадків;
- Хмельницька область – 210 випадків;
- Черкаська область – 127 випадків;
- Чернівецька область – 522 випадки;
- Чернігівська область – 110 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- 17 лютого Кабінет Міністрів України підтримав постанову Міністерства охорони здоров’я та продовжив карантин та дію режиму надзвичайної ситуації до 30 квітня. #Букви розповідали, які обмеження будуть діяти.
- Івано-Франківщина стала першим регіоном України, де через переповнення медзакладів для лікування хворих на коронавірус доведеться відкрити тимчасовий шпиталь.