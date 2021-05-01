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В Україні зафіксували понад 8,5 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 30 квітня, в Україні зафіксували 8 549 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 145 медпрацівників.

Субота, 1 травня 2021, 08:53

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 051 особа;
  • летальних випадків – 351;
  • одужало – 14 956 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 83 336(зокрема методом ПЛР – 37 455, методом ІФА – 13 016, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 865).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 2 078 086 осіб;
  • одужало – 1 670 481 особа;
  • летальних випадків – 44 436;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 456 234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (745), Харківській (730), Києві (671), Донецькій (570) та Черкаській (537) областях.

Водночас, за добу 30 квітня в Україні було щеплено проти коронавірусу 49 985 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 752 295 людей щеплено, з них отримали 1 дозу – 752 293 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 260 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • Київ – 671 випадок/ 6 911 щеплень;
  • Вінницька область – 196 випадків/ 2 369 щеплень;
  • Волинська область – 185 випадків/ 447 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 745 випадків/ 3 504 щеплення;
  • Донецька область – 570 випадків/ 3 015 щеплень;
  • Житомирська область – 218 випадків/ 1 287 щеплень;
  • Закарпатська – 129 випадків/ 548 щеплень;
  • Запорізька область – 405 випадків/ 1 612 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 131 випадок/ 219 щеплень;
  • Київська область – 433 випадки/ 3 735 щеплень;
  • Кіровоградська область – 173 випадки/ 1 434 щеплення;
  • Луганська область – 157 випадків/ 531 щеплення;
  • Львівська область – 448 випадків/ 1 273 щеплення;
  • Миколаївська область – 245 випадків/ 2 176 щеплень;
  • Одеська область – 454 випадки/ 1 660 щеплень;
  • Полтавська область – 385 випадків/ 2 980 щеплень;
  • Рівненська область – 291 випадок/ 1 158 щеплень;
  • Сумська область – 188 випадків/ 1 912 щеплень;
  • Тернопільська область – 200 випадків/ 1 013 щеплень;
  • Харківська область – 730 випадків/ 4 938 щеплень;
  • Херсонська область – 187 випадків/ 1 341 щеплення;
  • Хмельницька область – 446 випадків/ 1 084 щеплення;
  • Черкаська область – 537 випадків/ 2 807 щеплень;
  • Чернівецька область – 98 випадків/ 620 щеплень;
  • Чернігівська область – 327 випадків/ 1 411 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 36 мобільними бригадами з імунізації та 1 838 пунктами щеплення.

Станом на 30 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 506 067 людей.

Теги: вакцинація, Коронавірус, МОЗ, одужали, померли, статистика

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