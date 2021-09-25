Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано 2 035 осіб. Водночас одужало 2 821 особа, а летальних випадків зафіксовано 133.
За добу було протестовано 39 360 осіб методом ПЛР, 10 699 осіб – методом ІФА, 29 020 осіб – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло 2 387 750 осіб; одужали – 2 243 209 осіб; летальних випадків – 55 557; проведено ПЛР-тестувань – 12 673 213.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (929), Дніпропетровській (751), Львівській (677), Запорізькій (556) та Донецькій (503) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 446 випадків;
- Вінницька область – 133 випадки;
- Волинська область – 216 випадків;
- Дніпропетровська область – 751 випадок;
- Донецька область – 503 випадки;
- Житомирська область – 283 випадки;
- Закарпатська область – 105 випадків;
- Запорізька область – 556 випадків;
- Івано-Франківська область – 220 випадків;
- Київська область – 290 випадків;
- Кіровоградська область – 41 випадок;
- Луганська область – 302 випадки;
- Львівська область – 677 випадків;
- Миколаївська область – 181 випадок;
- Одеська область – 485 випадків;
- Полтавська область – 198 випадків;
- Рівненська область – 268 випадків;
- Сумська область – 201 випадок;
- Тернопільська область – 219 випадків;
- Харківська область – 929 випадків;
- Херсонська область – 179 випадків;
- Хмельницька область – 276 випадків;
- Черкаська область – 251 випадок;
- Чернівецька область – 411 випадків;
- Чернігівська область – 146 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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