Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
За добу госпіталізували 899 людей. На жаль, 17 випадків були летальними. Водночас одужало 407 осіб.
За добу методом ПЛР протестували 16 146 осіб. Також зробили 2 788 ІФА-тестів й 16 011 експрес-тестів.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 297 534 особи, одужало 2 212 720 осіб. Крім того, 53 983 випадків закінчилися летально.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), м. Київ (141), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 141 випадок;
- Вінницька область – 46 випадків;
- Волинська область – 19 випадків;
- Дніпропетровська область – 132 випадки;
- Донецька область – 45 випадків;
- Житомирська область – 70 випадків;
- Закарпатська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 81 випадок;
- Івано-Франківська область – 35 випадків;
- Київська область – 41 випадок;
- Кіровоградська область – 18 випадків;
- Луганська область – 13 випадків;
- Львівська область – 60 випадків;
- Миколаївська область – 18 випадків;
- Одеська область – 90 випадків;
- Полтавська область – 27 випадків;
- Рівненська область – 27 випадків;
- Сумська область – 39 випадків;
- Тернопільська область – 54 випадки;
- Харківська область – 144 випадки;
- Херсонська область – 63 випадки;
- Хмельницька область – 45 випадків;
- Черкаська область – 20 випадків;
- Чернівецька область – 124 випадки;
- Чернігівська область – 24 випадки.
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