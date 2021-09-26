Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 325 осіб. 69 випадків були летальними. Водночас одужало 983 осіб.

За добу методом ПЛР протестували 23 665 осіб. Крім того, методом ІФА протестували 5 291 особу, експрес-тестами – 21 065 осіб.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 2 392 397 осіб;
  • одужало – 2 244 192 особи;
  • летальних випадків – 55 626;
  • проведено ПЛР-тестувань – 12 696 878.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 226 випадків;
  • Вінницька область – 103 випадки;
  • Волинська область – 99 випадків;
  • Дніпропетровська область – 506 випадків;
  • Донецька область – 156 випадків; 
  • Житомирська область – 197 випадків;
  • Закарпатська область – 16 випадків;
  • Запорізька область – 202 випадки;
  • Івано-Франківська область – 144 випадки;
  • Київська область – 132 випадки;
  • Кіровоградська область – 35 випадків;
  • Луганська область – 91 випадок;
  • Львівська область – 226 випадків;
  • Миколаївська область – 105 випадків;
  • Одеська область – 331 випадок;
  • Полтавська область – 43 випадки;
  • Рівненська область – 125 випадків;
  • Сумська область – 178 випадків;
  • Тернопільська область – 234 випадки;
  • Харківська область – 611 випадків;
  • Херсонська область – 222 випадки;
  • Хмельницька область – 217 випадків;
  • Черкаська область – 74 випадки;
  • Чернівецька область – 253 випадки;
  • Чернігівська область – 121 випадок.