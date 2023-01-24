В Україні зафіксували перший випадок зараження новою сублінією варіанта SARS-CoV-2 "Omicron" XBB.1.5, або ж "Кракен".

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Випадок зафіксовано у Сумській області у особи, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним за інші субваріанти. Проте, порівняно з попередніми субваріантами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

5 січня 2023 року технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей субваріант може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант “Omicron”, який циркулював раніше, наприклад, у США з 1% на 47-му тижні 2022 року до 8% на 50-му тижні.

За інформацією МОЗ, з 22 жовтня 2022 р. по 11 січня 2023 р. у 38 країнах зареєстровано 5 288 випадків, викликаних субваріантом “Omicron” XBB.1.5. Більшість із цих випадків реєструвались у Сполучених Штатах Америки (82,2%), Великій Британії (8,1%) і Данії (2,2%).

У МОЗ наголосили, що вакцинація є головним засобом, аби вберегтись від важкого перебігу захворювання на коронавірус та потенційно нових штамів.