На території трьох областей Західної України зафіксували декілька землетрусів. Підземні поштовхи в районі Карпат та Прикарпаття були відчутні 2 та 3 грудня.

Про це повідомили на сайті сейсмічного моніторингу Головного центру спеціального контролю.

Перший землетрус стався 2 грудня о 16:14:32 на території Івано-Франківській області. Біля міста Надвірна сила підземних поштовхів сягала 2,7 бала за шкалою Ріхтера.

Наступного дня о 14:35:00 та 14:35:24 підземні поштовхи зафіксували у Львівській та Закарпатській областях. Землетруси сталися біля міста Дрогобич і у Воловецькому районі Закарпатської області. Сейсмологи зазначили, що сила землетрусів сягала 1,5 бала.

На щастя, підземні поштовхи були незначними. Руйнувань вони не спричинили.