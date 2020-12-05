Про це повідомили на сайті сейсмічного моніторингу Головного центру спеціального контролю.
Перший землетрус стався 2 грудня о 16:14:32 на території Івано-Франківській області. Біля міста Надвірна сила підземних поштовхів сягала 2,7 бала за шкалою Ріхтера.
Наступного дня о 14:35:00 та 14:35:24 підземні поштовхи зафіксували у Львівській та Закарпатській областях. Землетруси сталися біля міста Дрогобич і у Воловецькому районі Закарпатської області. Сейсмологи зазначили, що сила землетрусів сягала 1,5 бала.
На щастя, підземні поштовхи були незначними. Руйнувань вони не спричинили.
- У п’ятницю, 30 жовтня, в Егейському морі – біля узбережжя Туреччини й Греції стався потужний землетрус магнітудою від 6,6 до 7 балів. За даними Геологічної служби США, землетрус магнітудою 7,0 відчувався навіть в Афінах і Стамбулі.
- Кількість загиблих в Ізмірі, третьому за величиною місті Туреччини, в результаті землетрусу магнітудою 6,6 зросла до 79 осіб.
- У турецькому місті Ізмір через 91 годину після землетрусу з-під завалів врятували 3-річну дівчинку Айду Гезгін.