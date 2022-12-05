Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець в Facebook.

За його словами, а останній тиждень також заготовлено чимало дров. Показники значно перевищують рівень реалізації.

Всього у грудні передбачено підготувати 314 тисяч кубометрів дров. Постачання деревини триває у східні та південні прифронтові райони. Українські захисники отримують великий осяг паливної деревини

“Ситуація в українській енергетиці дуже напружена. Не можна виключати найгірші сценарії. Але дровами країна забезпечена. Лісівники цього року доклали максимум зусиль, щоб українці були з теплом”, — сказав очільник Держлісагентства.

Раніше в Україні почав функціонувати державний інтернет-магазин дров для населення “ДроваЄ“. Одна людина може купити 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.